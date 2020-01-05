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"الخزانة العامة": 25 منفذًا لصرف المعاشات خلال الشهر

الأحد 05/يناير/2020 - 11:13 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أننا نجحنا خلال عام ٢٠١٩، في توفير كل أوجه الرعاية، والإمكانات اللازمة لتيسير سبل حصول الآلاف من المواطنين على معاشاتهم الشهرية عبر المنافذ وماكينات الصراف الآلى "ATM"، بالخزانة العامة، بحيث لا تتجاوز عملية صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات ١٥ دقيقة مع تقديم التيسيرات لكبار السن؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك تقديرًا لما قدموه من عطاء وطني خلال مسيرتهم الوظيفية.


أضاف أن هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، رفعت حصة السيولة النقدية المقررة لمنافذ «الخزانة العامة» لصرف المعاشات خلال العام المالي الحالي من ١٢ إلى ١٦ مليون جنيه؛ نظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين الراغبين في صرف معاشاتهم الشهرية من المصلحة؛ لقربها من محطة مترو أنفاق سعد زغلول، ولما توفره من خدمات تُسهم في سرعة صرف مستحقاتهم.


أشار إلى أنه تم تخصيص ٢٥ منفذًا لصرف المعاشات المستحقة للمواطنين الذين يترددون طوال الشهر خاصة العشرة الأيام الأولى، على منافذ "الخزانة العامة"، موضحًا أنه تم توفير ٤ ماكينات صراف إلى «ATM» إضافة إلى الماكينتين المتواجدتين بصالة الصرف الرئيسية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من أصحاب المعاشات؛ بما يمنع أي تزاحم أو تكدس؛ خاصة في ظل خطة الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وفقًا لرؤية "مصر ٢٠٣٠"، ومن المُنتظر الاستمرار في زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي للإسهام في تحقيق هذه الرؤية.

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