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"القومي للإعاقة": أصحاب الهمم يشكلون 11% من سكان مصر (فيديو)

الأحد 05/يناير/2020 - 11:20 ص
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الدكتور أشرف مرعي
الدكتور أشرف مرعي
رقية جمال
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قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إن المجلس مهتم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، والرياضة والأنشطة الثقافية أحد الحقوق مثل الحق في العمل والصحة، مشددًا على أن الإعلام له دور كبير في التوعية وتكوين اتجاه إيجابي ناحية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح "مرعي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه وفقًا لتعداد السكان الذي أجراه جهاز التعبئة العامة والإحصاء أوضح أن نسبة ذوي الإعاقة 11% من سكان مصر، 6.5% منهم إعاقات بدنية، و5% إعاقات بصرية، 4% إعاقات سمعية، 3% إعاقات ذهنية، وهم يمثلوا نسبة كبيرة من المجتمع ينبغي الاهتمام بها في كافة المجالات.

وتابع المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أننا بحاجة لدور الأسرة والإعلام في توجيه الأطفال منذ الصغر للاندماج مع ذوي الإعاقة والتفاعل معهم، بما يساهم في قبول الاختلاف، وقبول الآخر، بما يحقق تنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن المجلس يحرص على عمل توعية لأولياء الأمور لأطفال أصحاب إعاقات ذهنية لكيفية التعامل معهم خلال الفترة القادمة بالتعاون مع المجتمع المدني.
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