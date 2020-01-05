ماجد المهندس يطرح "جفن الليل" عبر "اليوتيوب"

طرح ماجد المهندس، عبر قناته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "يوتيوب"، أحدث أعماله الغنائية والتى تحمل اسم "جفن الليل".



الأغنية من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، ألحان الموسيقار طلال، وتوزيع حسام كامل، وتعد واحدة من أغانى البومه الجديد.