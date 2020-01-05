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الأرصاد: موجة من الطقس السيئ تضرب البلاد غدا

الأحد 05/يناير/2020 - 11:18 ص
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طقس
طقس
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن البعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسن نسبي في حالة الطقس اليوم، لا سيما مع هدوء سرعة الرياح وسطوع الشمس، وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وأشارت "إيمان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه اعتبارا من الغد وحتى يوم الجمعة المقبل ستشهد البلاد حالة من الطقس السيىء وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فضلا عن سقوط الأمطار من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة.

وشددت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، واحتساء المشروبات الساخنة، محذرة من الاقتراب من أعمدة الإنارة تجنبا لحدوث أي صواعق كهربائية.
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