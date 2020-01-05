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رئيس الوزراء الأسترالي يدافع عن أزمة حرائق الغابات

الأحد 05/يناير/2020 - 11:15 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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دافع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، مرة أخرى عن تصرفاته ردًا على أزمة حرائق الغابات التي لم يسبق لها مثيل في البلاد والتي أسفرت عن مقتل 24 شخصًا وتشريد الآلاف.

وألقى موريسون، الذي تعرض لهجوم متواصل منذ ذهابه إلى هاواي أثناء تصاعد الأزمة، باللوم على "انهيار الاتصالات" في شكوى رئيس حريق إطفاء الدولة التي أخفى فيها خطة موريسون لإنشاء وكالة وطنية لاستعادة حرائق الغابات.

وقال شين فيتزسيمونز، مفوض خدمات إطفاء الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز (NSW) بولاية نيو ساوث ويلز، إنه تعرّف على الوكالة الجديدة من خلال تقارير إعلامية يوم السبت، مما تسبب في حدوث تشويش لأنه قام بتنسيق أحد أكثر الأيام خطورةً في الأزمة.

وقال فيتزسيمونز للصحفيين اليوم الأحد "شعرت بخيبة أمل وشعرت بالإحباط في خضم ما كان من أسوأ أيامنا (حرائق) المسجلة على الإطلاق حيث تم نقل الناس، وتنقلهم بشكل كبير والتركيز على الطقس الصعب حقًا".

وتكافح أستراليا حرائق الغابات عبر مساحات شاسعة من ساحلها الشرقي منذ أسابيع، حيث تجتاح الحرائق أكثر من 5.25 مليون هكتار (13 مليون فدان) من الأراضي إلى جانب تدمير حوالي 1500 منزل في ولاية واحدة فقط.

وفي ظل النظام السياسي للاتحاد الأسترالي، تكون حكومات الولايات ووكالات الإطفاء مسؤولة عن إدارة تهديدات حرائق الغابات، ولكن موريسون قال إن الحجم غير المسبوق للأزمة الحالية يتطلب استجابة وطنية.

وأضاف موريسون أن إنشاء الوكالة الوطنية، إلى جانب نشر السفن والطائرات البحرية للمساعدة في إجلاء الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الحرائق لعدة أيام، ولم يكن انعكاسًا لأداء وكالات الدولة، التي قامت "بعمل استثنائي".

وسرعان ما كانت المحاكاة الساخرة من الفيديو تقوم بجولات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الكثير من الناس إطلاق ما اعتبروه إعلانًا سياسيًا حيث كان رجال الإطفاء يواجهون أحد أخطر أيامهم على خط المواجهة.

• سياسة المناخ
كان سوء الفهم حول الوكالة الفدرالية هو الأحدث في سلسلة من الثغرات المتصورة من قبل موريسون ردًا على أزمة الحرائق. واعتذر الزعيم الأسترالي عن ذهابه في عطلة عائلية إلى هاواي الشهر الماضي وقطع رحلته.

ومع ذلك، لم يكن ذلك كافيًا بالنسبة للعديد من الناس في المدن التي دمرتها حرائق الغابات وبعض رجال الإطفاء الذين عالجوا الحرائق. وتعرض موريسون لضغوط شديدة من قبل السكان الغاضبين، ورجال الاطفاء الذين رفض بعضهم مصافحته عندما قام بجولة في البلدات المنكوبة بالحريق يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، ركز نشطاء المناخ على دعم موريسون المستمر لصناعة الفحم والمحاولات الواضحة للتقليل من دور تغير المناخ في الأزمة الحالية. ويقول معظم الخبراء إن الحرائق قد تفاقمت بسبب الجفاف الذي استمر ثلاث سنوات في جميع أنحاء البلاد والتي ربطوها بتغير المناخ.

وردًا على سؤال عما إذا كان يمكن للناس أن يثقوا في قيادته، قال موريسون، الذي ألغى رحلة مقررة إلى الهند الأسبوع المقبل، اليوم الأحد إنه يركز على معالجة الأزمة.

وأوضح للصحفيين في كانبيرا: "كان هناك الكثير من التعليقات، وكان هناك الكثير من الانتقادات".

وأضاف "لقد استفدت من الكثير من التحليلات حول الكثير من القضايا، ولكن لا يمكنني صرف انتباهي عن ذلك".

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الكلمات المفتاحية

ولاية نيو ساوث ويلز حرائق الغابات الحرائق الهائلة

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