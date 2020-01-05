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اليوم.. العرض الخاص لفيلم لـ"يوم وليلة"

الأحد 05/يناير/2020 - 11:09 ص
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خالد النبوي
خالد النبوي
الفجر الفنى
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تنظم الشركة المنتجة لفيلم "يوم وليلة"، اليوم الأحد، عرضا خاصا للعمل، بأحد دور العرض السينمائية بأكتوبر، قبل عرضه للجمهور بيوم واحد، وذلك بحضور أبطال وصناع العمل بجانب عدد من النقاد والصحفيين.

"يوم وليلة" بطولة خالد النبوى، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلى، ومحمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافى وشركة الريماس للإنتاج الفنى.

يذكر أن الفيلم شارك فى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى فى المغرب فى أكتوبر الماضى، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية للمشاركة فى فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمى الأول للفيلم فى حفل ختام المهرجان.

"يوم وليلة" هو الاسم الجديد للفيلم الذى كان يحمل اسم "يوم مصرى"، وتدور جميع أحداث الفيلم فى يوم وليلة بحى السيدة زينب أشهر الأحياء الشعبية فى مصر.
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