وزير الخارجية البريطاني: سليماني كان مصدر تهديد للمنطقة

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن الحرب في الشرق الأوسط ليست من مصلحة أي طرف.

وشدد وزير الخارجية البريطاني، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية، على عدم التصعيد في الشرق الأوسط لتجنب حرب غير مقصودة.

وقال دومينيك راب، إن القائد البارز بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني شكل تهديدًا إقليميًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن الطريق مفتوحة أمام إيران للدخول في مسار دبلوماسي فاعل.

وأضاف: من الواضح أنه ليس بوسع إيران مواصلة أنشطتها الخبيثة.

وكانت أمريكا، قد شنت غارة جوية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد، أدت لمقتل كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

وتوعدت إيران بالرد "في الوقت والمكان المناسبين" على مقتل قائدها العسكري الكبير على أيدي الأميركيين، فيما حذر العراق من "حرب مدمرة" بعد الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة.