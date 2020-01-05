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قرار عاجل من كارتيرون قبل مواجهة طنطا في الدوري الممتاز

الأحد 05/يناير/2020 - 11:09 ص
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كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك،عقد جلسة فنية مع اللاعبين استعدادًا لمواجهة طنطا في اللقاء التي يجمع بينهم اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 12 ببطولة الدوري العام.

ويعقد كارتيرون جلسة فنية مع اللاعبين في تمام الساعة الثالثة عصرًا، قبل التوجه إلى مملعب غزل المحلة، وذلك لاعطاء اللاعبين أخر التعليمات.

وأعلن كارتيرون قائمة الفريق، وجاءت كالتالي :

محمد عواد، محمد صبحي، محمد فتحي في حراسة المرمى

محمد عبدالغني، محمد عبد السلام، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد، عبد الله جمعة، علاء يحيى في خط الدفاع

محمد حسن، احمد زيزو، يوسف أوباما، محمد اوناجم، مصطفي فتحي، كريم بامبو، اشرف بن شرقي، اسلام جابر، امام عاشور في خط الوسط

عمر السعيد في خط الهجوم.
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الكلمات المفتاحية

كارتيرون الكرة المصرية الزمالك الزمال وطنطا الدوري المصري

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