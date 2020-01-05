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طبيب محمد محمود يُجري جراحة الصليبي للاعب المصري

الأحد 05/يناير/2020 - 11:09 ص
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محمد محمود
محمد محمود
محمد الصو
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يغادر عماد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، القاهرة متوجهًا إلى العاصمة الألمانية برلين، خلال الساعات المقبلة.

ويأتي سفر اللاعب إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لجراحة عاجلة في الركبة، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع الفريق، بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للجراحة، تحت يد الطبيب الألماني "أندرياس فايلر" المتخصص في جراحات الصليبي، والي قام بها مؤخرًا للاعب محمد محمود لاعب الأهلي.

وكان فتحي، تعرض للإصابة خلال مشاركته مع فريقه أمام نواذيبو الموريتاني، بالجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثية مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية في أحد المراكز الألمانية عقب الجراحة، على أن يعود للقاهرة وينتظم في التأهيل بأحد المراكز، قبل أن يعود للتدريبات مرة أخرى بعد 6 أشهر على الأقل.
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