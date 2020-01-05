مدحت العدل يحتفل بمرور 109 عام على تأسيس الزمالك

حرص الكاتب والسيناريست مدحت العدل، الاحتفال بذكرى مرور 109 سنة على تأسيس نادي الزمالك، وذلك الموافق 5 من شهر يناير.





ونشر "العدل" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التغريدات "تويتر" :الزمالك ..الفن ..المتعة ..المدرسة ..الجماهير التي تقدر وتحلل وتفهم أفضل من الخبراء ولا ترضي سوي متعة الأداء مهما كانت النتيجة.





وأضاف :الجمهور المختلف بإمتياز وعمق وبلا أصنام من عجوة لأي ممن ارتدوا الزِّي ..الزمالك بمتعته وتحضره وتاريخه هو جمهوره.. 109 سنة.



