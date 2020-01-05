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مدحت العدل يحتفل بمرور 109 عام على تأسيس الزمالك

الأحد 05/يناير/2020 - 11:05 ص
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مدحت العدل
مدحت العدل
رامي بشاي
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حرص الكاتب والسيناريست مدحت العدل، الاحتفال بذكرى مرور 109 سنة على تأسيس  نادي الزمالك، وذلك الموافق 5 من شهر يناير.

ونشر "العدل" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التغريدات "تويتر" :الزمالك ..الفن ..المتعة ..المدرسة ..الجماهير التي تقدر وتحلل وتفهم أفضل من الخبراء ولا ترضي سوي متعة الأداء مهما كانت النتيجة.

وأضاف :الجمهور المختلف بإمتياز وعمق وبلا أصنام من عجوة لأي ممن ارتدوا الزِّي ..الزمالك بمتعته وتحضره وتاريخه هو جمهوره.. 109 سنة.

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