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أهلي جدة السعودي يتعاقد مع الروماني ماركو مارين

الأحد 05/يناير/2020 - 11:02 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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توصل نادي نادي أهلي جدة السعودي إلى اتقاق مع صانع الألعاب الروماني ماركو مارين لضمه لصفوف النادي السعودي قادمًا من نادي ريد ستار الصربي.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر" :"أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين (30 عاماً)، قادماً من فريق ريد ستار الصربي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".

وأضافت :"وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة".

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة بفارق 6 نقاط كاملة عن النصر صاحب الصدارة.
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