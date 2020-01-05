مصرع 36 شخصا وإصابة 23 آخرين إثر انهيار مبنى في كمبوديا

أعلن مسؤولين، اليوم الاحد، أن 36 شخصًا لقوا مصرعهم وأُصيب 23 آخرين إثر انهيار منزل سياحي تحت الإنشاء في كمبوديا محاصرًا العمال تحت الأنقاض.





وقال المسؤولون، إن عمليات الإنقاذ انتهت بعد يومين من انهيار مبنى خرساني مكون من سبعة طوابق يوم الجمعة في بلدة كيب الساحلية على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب غربي العاصمة بنوم بنه، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف المسؤولين، في بيان، أن القتلى الستة والثلاثين بينهم ستة أطفال و 14 امرأة، ولم يوضحوا بالتفصيل سبب وجود الأطفال في موقع البناء.





وقال حاكم كيب كين ساتا، إن أصحاب المبنى، وهما زوجان كمبوديان، تم احتجازهما لاستجوابهما.





ومع ذلك، دافع رئيس الوزراء، هون سن، عن رد الحكومة وقال، إنه لن يتم طرد أي مسؤول في مقاطعة كيب.





وقال هون سين في مؤتمر صحفي: "لا تنهار الأبنية في كمبوديا فقط ... بل تنهار في كل الأماكن الآخرى ... بما في ذلك في الولايات المتحدة".





تشهد كمبوديا طفرة في البناء لخدمة حشود متزايدة من السياح والمستثمرين الصينيين.





جاء انهيار مبنى كيب بعد ستة أشهر من مقتل 28 شخصًا عندما انهار موقع بناء صيني في مقاطعة برياه سيهانوك. ووجهت إلى سبعة أشخاص تهمة القتل غير العمد وطرد هون سن مسؤول إدارة الكوارث بسبب هذا الحادث.





وكانت قد أعلنت وسائل إعلام كمبودية، يوم الجمعة 3 يناير، عن إنقاذ 13 شخصاً من تحت أنقاض مبنى انهار بينما كان لا يزال تحت الإنشاء في جنوب البلاد.





وأفاد موقع "فريش نيوز آسيا"، في وقتها نقلاً عن بن دارا، قائد شرطة إقليم كيب، بأن ما بين 20 إلى 30 عاملاً آخرين لا يزالون عالقين تحت أنقاض المبنى المؤلف من سبعة طوابق الواقع في إقليم كيب بجنوب كمبوديا.





وقال رئيس وزراء كمبوديا هون سين في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه سيتوجه إلى كيب للمساعدة في جهود الإنقاذ.





وأظهر مقطع مصور نشر على موقع "فريش نيوز آسيا" الشرطة ورجال الإنقاذ وهم يساعدون أحد الضحايا للخروج من تحت أنقاض المبنى.