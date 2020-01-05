Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصرع 36 شخصا وإصابة 23 آخرين إثر انهيار مبنى في كمبوديا

الأحد 05/يناير/2020 - 10:10 ص
Advertisements
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أعلن مسؤولين، اليوم الاحد، أن 36 شخصًا لقوا مصرعهم وأُصيب 23 آخرين إثر انهيار منزل سياحي تحت الإنشاء في كمبوديا محاصرًا العمال تحت الأنقاض.

وقال المسؤولون، إن عمليات الإنقاذ انتهت بعد يومين من انهيار مبنى خرساني مكون من سبعة طوابق يوم الجمعة في بلدة كيب الساحلية على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب غربي العاصمة بنوم بنه، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤولين، في بيان، أن القتلى الستة والثلاثين بينهم ستة أطفال و 14 امرأة، ولم يوضحوا بالتفصيل سبب وجود الأطفال في موقع البناء.

وقال حاكم كيب كين ساتا، إن أصحاب المبنى، وهما زوجان كمبوديان، تم احتجازهما لاستجوابهما.

ومع ذلك، دافع رئيس الوزراء، هون سن، عن رد الحكومة وقال، إنه لن يتم طرد أي مسؤول في مقاطعة كيب.

وقال هون سين في مؤتمر صحفي: "لا تنهار الأبنية في كمبوديا فقط ... بل تنهار في كل الأماكن الآخرى ... بما في ذلك في الولايات المتحدة".

تشهد كمبوديا طفرة في البناء لخدمة حشود متزايدة من السياح والمستثمرين الصينيين.

جاء انهيار مبنى كيب بعد ستة أشهر من مقتل 28 شخصًا عندما انهار موقع بناء صيني في مقاطعة برياه سيهانوك. ووجهت إلى سبعة أشخاص تهمة القتل غير العمد وطرد هون سن مسؤول إدارة الكوارث بسبب هذا الحادث.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام كمبودية، يوم الجمعة 3 يناير، عن إنقاذ 13 شخصاً من تحت أنقاض مبنى انهار بينما كان لا يزال تحت الإنشاء في جنوب البلاد.

وأفاد موقع "فريش نيوز آسيا"، في وقتها نقلاً عن بن دارا، قائد شرطة إقليم كيب، بأن ما بين 20 إلى 30 عاملاً آخرين لا يزالون عالقين تحت أنقاض المبنى المؤلف من سبعة طوابق الواقع في إقليم كيب بجنوب كمبوديا.

وقال رئيس وزراء كمبوديا هون سين في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه سيتوجه إلى كيب للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وأظهر مقطع مصور نشر على موقع "فريش نيوز آسيا" الشرطة ورجال الإنقاذ وهم يساعدون أحد الضحايا للخروج من تحت أنقاض المبنى.

Advertisements

أخبار تهمك

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

غياب صلاح.. مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لليفربول وإيفرتون

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إف سي مصر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ يوم

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هدف الزمالك يخطط للعب في الدوري الفرنسي

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 11 ساعة

تصريحات جديدة من السعودية بشأن ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:44 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

06:18 ص

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

01:36 ص

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status