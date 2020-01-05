Advertisements
Advertisements
Advertisements

علي الحجار يحيي حفلا غنائيا 16 يناير بالأوبرا

الأحد 05/يناير/2020 - 09:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفنى
Advertisements
يحيى الفنان علي الحجار حفلا غنائيا، يوم الخميس الموافق 16 يناير المقبل، علي المسرح الكبير  بدار الأوبرا  المصرية، فى الساعة 8 مساءً.

ومن المقرر أن يقدم الحجار، مجموعة متميزة من أغانيه التي يعشقها الجمهور ويفضل سماعها له.

على صعيد أخر فاز الفنان علي الحجار، بجائزة "السلطان قابوس" التقديرية للثقافة والفنون والآداب، في مجال الطرب العربي وذلك في فعاليات دورتها الـ8 التي أقيمت في عُمان.

ونشر حساب جائزة السلطان قابوس عبر موقع التغريدات "تويتر"، صورة أعلن فيها عن فوز على الحجار بالجائزة وقال: "علي إبراهيم الحجّار الفائز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب الدورة الثامنة التقديرية – 2019 فرع الفنون – مجال الطرب العربي".
Advertisements

أخبار تهمك

غياب صلاح.. مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لليفربول وإيفرتون

منذ أقل من ساعة

تصريحات جديدة من السعودية بشأن ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. هدف الزمالك يخطط للعب في الدوري الفرنسي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ يوم

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إف سي مصر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:44 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

06:18 ص

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

01:36 ص

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status