علي الحجار يحيي حفلا غنائيا 16 يناير بالأوبرا

يحيى الفنان علي الحجار حفلا غنائيا، يوم الخميس الموافق 16 يناير المقبل، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فى الساعة 8 مساءً.





ومن المقرر أن يقدم الحجار، مجموعة متميزة من أغانيه التي يعشقها الجمهور ويفضل سماعها له.



