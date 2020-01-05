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علي الحجار يحيي حفلا غنائيا 16 يناير بالأوبرا
الأحد 05/يناير/2020 - 09:49 ص
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الفجر الفنى
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يحيى الفنان علي الحجار حفلا غنائيا، يوم الخميس الموافق 16 يناير المقبل، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فى الساعة 8 مساءً.
ومن المقرر أن يقدم الحجار، مجموعة متميزة من أغانيه التي يعشقها الجمهور ويفضل سماعها له.
على صعيد أخر فاز الفنان علي الحجار، بجائزة "السلطان قابوس" التقديرية للثقافة والفنون والآداب، في مجال الطرب العربي وذلك في فعاليات دورتها الـ8 التي أقيمت في عُمان.
ونشر حساب جائزة السلطان قابوس عبر موقع التغريدات "تويتر"، صورة أعلن فيها عن فوز على الحجار بالجائزة وقال: "علي إبراهيم الحجّار الفائز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب الدورة الثامنة التقديرية – 2019 فرع الفنون – مجال الطرب العربي".
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