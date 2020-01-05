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أستراليا تبدأ تقييم الأضرار وسط فترة راحة مؤقتة من حرائق الغابات

الأحد 05/يناير/2020 - 09:57 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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بدأت السلطات الأسترالية في تقييم الأضرار التي حدثت اليوم الأحد، بسبب حرائق الغابات التي تسببت فيها موجات الحر والتي اجتاحت ولايتين في اليوم السابق، حيث وفرت الظروف الأكثر برودة فترة راحة مؤقتة من الحرائق التي اجتاحت الساحل الشرقي للبلاد لعدة أسابيع.

وكانت الأمطار الخفيفة ودرجات الحرارة الأكثر برودة في جنوب شرق البلاد بمثابة تغيير مرحب به من الحرارة الشديدة التي غذت الحرائق المدمرة، ولكن المسؤولين حذروا من أنها ليست كافية لإخماد ما يقرب من 200 حريق ما زالت مشتعلة.

وقالت شين فيتزسيمونز مفوضة خدمات الحرائق الريفية بولاية نيو ساوث ويلز في إحاطة بعد ظهر اليوم حول الوضع "من المؤكد أنها فترة راحة موضع ترحيب، إنها راحة نفسية إن لم يكن هناك شيء آخر". مضيفةً "لكن لسوء الحظ، لا تُخمد النيران".

وتعطلت عشرات الآلاف من المنازل في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا اليوم الأحد، مع استمرار الجهود العسكرية والشرطية واسعة النطاق لتوفير الإمدادات وإجلاء الآلاف من الأشخاص الذين حوصروا طوال أيام في المدن الساحلية بسبب الحرائق.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الممتلكات المتضررة أو المدمرة بالمئات، ولكن السلطات قالت إن عمليات الإجلاء الجماعي لسكان المناطق المعرضة للخطر قد حالت دون وقوع خسائر كبيرة في الأرواح. وقُتل 24 شخصًا منذ بداية موسم الهشيم هذا العام.

وقال مسؤولو مكافحة الحرائق إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى خلال الأسبوع، وأن نقطة الانفجار الرئيسية التالية ستأتي بحلول يوم الخميس، ولكن من السابق لأوانه قياس مدى خطورة التهديد المحتمل.

وأضاف أن نشاط الطقس الذي نشهده، ومدى انتشار الحرائق، والسرعة التي تسير بها، والطريقة التي يهاجمون بها المجتمعات التي لم تر النار من قبل، لم يسبق له مثيل"، قال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجليان.

وتم إجلاء آلاف الأشخاص من المدن الساحلية في ذروة موسم العطلات الصيفية، في واحدة من أكبر العمليات المنسقة منذ إخلاء داروين بعد أن سحق الإعصار تريسي المدينة الشمالية في عام 1974.

وتكافح أستراليا الحرائق في أنحاء كثيرة من ساحلها الشرقي منذ شهو، حيث يقول الخبراء إن تغير المناخ كان عاملًا رئيسيًا في الجفاف الذي دام ثلاث سنوات والذي ترك الكثير من الأراضي الجافة في البلاد معرضة للحرائق.


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الكلمات المفتاحية

ولاية نيو ساوث ويلز تقديرات إجلاء جماعي

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