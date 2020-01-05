الطالع الفلكى الأحد 5/1/2020..بُرج النَّار!









*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى االثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 22 ديسمبر - 20 يناير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الشّولة من 2 يناير - 14 يناير.





اليوم 26 كهيك قبطى ، 4 كانُون ثَانِ رُومى، 9 جُمَادَى أوَّل ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (تُؤوم تاكل فرخة لوحدك؟)-بُكرَة تِتْجَوّز وتعرف ، مَهُو اللى إيدوفِالمَيّة مِشْ زَىْ اللى إيدو فِالنّار.(سيّد زَيّان من فيلم المُهمّ الحُبّ-1974)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*من أسرار صفات مواليد

برج الثور إمتلاكهم لمهارة تكوين الثروات وتراكم الأموال ، منصوحون بالعمل فى الأعمال التجارية الخاصة بهم ومتابعة ترميم وصيانة مُمتلكات العائلة التى تدر أرباحاً على المدى الطويل كالعقارات والأراضى الزراعية والمحلات التجارية والمقاهى ، يعشقون العطور والتهام الأطعمة الشهيّة والإستمتاع بالأنشطة المنزلية (إنْدُور) داخل جدران المنزل كالإستماع للمُوسيقى ومشاهدة الأفلام الكوميدية وأداء الواجبات الزوجية ، إن أردت إهداء هدية لمولود الثور فالعطور هدية مناسبة بالإضافة لمجموعة كاملة من مُنتج معيْن( مجموعة كاملة لمطرب مُعين، مجموعة طوابع كاملة،مجموعة قصصيّة كاملة لأديب مُعيْن..إلخ) يكمن عيبهم الكبير فى العناد والتشبث بالرأى وتمتّعهم بمهارة التوفير التى يشاركهم فيها مواليد الميزان والتى قد تزيد عن الحدّ.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.





برج الثور: إن كنت مُتزوّجاً فأدّ واجباتك الزوجية فالطاقة بمشيئة الله تَعَالى مُتوفرة ، إن كنت عازباً ففرّغ طاقتك فى عملك أو زيارة صالة الجِيمْ.

برج الجوزاء: أسلوبك المُغلف بالمنطقيّة واللطف يُحرج خصمك ويُجبره على التخلى عن عناده والتفكير فى المرونة والحلول الوَسَط ، الكلمة الزّين.





برج السّرطان: لا تعوّل كثيراً على مساعدة الآخرين حتى لا تُصاب بخيبة أمل ، عليك بالحركة وتطبيق المثل ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الأسد: لا تتبرّع باستلام أعمال جديدة بل تمسك بإنهاء الأعمال التى بيدك أولاً واحرص أن تنهيها بكفاءة، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج العذراء : الصرامة والحزم مطلوبيْن بعض الأحيان لضمان سير العمل بسلاسة، لا تكن ليّناً فتُعصر ولاصلباً فتُكسر.





برج الميزان: إسترجاع الخبرات السّابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس المستفادة من الماضى مفيد عند وجود مشكلة تُعرَض عليك ، لاتقع فى الخطأ مرتين.

برج العقرب: التعبير عن المشاعر بوضوح ليس دائماً الإختيار الصحيح فى كل الأوقات ،عليك النظر بعين الإعتبار لمشاكل الآخرين ونواياهم،وكتمان أسرارك.





برج القوس: لاتجلس فى إنتظار الفرص بل حاول السّعى وراءها من خلال تقليب أرقام هاتفك وأداء بعض الإتصالات،الحركة بركة.





برج الجدى: إن كنت تعانى ضعف التركيز وتشتت الإنتباه فقم بأداء الأعمال الرّوتينيّة التى لاتحتاج لتركيز ذهنى، تناول الفيتامينات مفيد.





برج الدّلو: إن كان حالك ضيّقاً فتذكر أنك منذ أسابيع قليلة كنت تعانى الحرّ القائظ واليوم تشتكى الصّقِيع ،دوام الحال من المُحال، إضحك للدنيا تضحكلك.





برج الحوت: المُنافسة الشريفة فى العمل لاتعنى بالضرورة صراع أو عداوة فهى تُخرج قدراتنا الدفينة، أثبت نفسك ومهاراتك فى عملك دون إنتقاد عمل زملائك.



