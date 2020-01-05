سقوط أكثر من 30 سيارة إثر انهيار مفاجئ للجليد في خليج روسي بفلاديفوستوك

انهارت طبقة الجليد التي تغطي خليج فويفودا في فلاديفوستوك، حيث سقطت العشرات من السيارات معها إلى مياه المحيط الهادئ الجليدية؛ وتظهر لقطات فيدو السيارات الهابطة تحت الماء والناس يقفون يائسين.





وكما ذكرت وكالة "سبوتنيك"، قال ناشر الفيديو: "لا أعرف، ثلاثون سيارة. أسرعوا! شخص ما لم يعد بحاجة إلى التسرع".





وقالت المديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم بريمورسكي، إنه تم استلام ما مجموعه 45 تقريرًا عن المركبات الغارقة.





ولم يتم الابلاغ عن اى اصابات.





وفي سياق منفصل، أُصيب 19 شخصًا على الأقل إثر خروج حافلة تقل حوالي نصف مائة مواطن بيلاروسي عن الطريق وانقلابها في منطقة بسكوف في أقصى غرب روسيا، حسبما أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، يوم الاثنين 30 ديسمبر.





وقال ممثل خدمات الطوارئ: "عند الكيلومتر 275 على طول طريق سان بطرسبرج - نيفيل السريع، على بعد كيلومترين من مستوطنة بودبروفاي، انزلقت حافلة يُعتقد أنها كانت تقل 49 مواطناً بيلاروسيا من الطريق وانقلبت"، كماأوردت وكالة "سبوتنيك".





وأضاف، أن 19 راكبًا أُصيبوا بجروح، من بينهم ثلاثة أطفال، وتم نقلهم إلى مستشفى محلي. ويجري حاليا تحديد المزيد من التفاصيل حول حادث الطريق.





جدير بالذكر، أن وزارة الصحة المحلية، أعلنت يوم الأحد 1 ديسمبر، إن 15 شخصًا على الأقل أُُصيبوا بجروح خطيرة بعد أن انقلبت حافلة في إقليم زابايكالسكي كراي بروسيا.





وقالت الوزارة، إن خمس سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث لمساعدة الضحايا.





وذكر رئيس زابيكالسكى كراى، وهو إقليم اتحادي لروسيا حيث وقع الحادث، فى وقت سابق، أن حافلة ركاب انزلقت من الطريق السريع بالقرب من محطة سكة حديد كوينجا.





وفي الوقت نفسه، ذكرت خدمات الطوارئ المحلية، أن السيارة المقلوبة كانت حافلة سياحية تقل 43 شخصًا من بينهم السائق.



