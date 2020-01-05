بفستان أسود.. ريم البارودي تتألق في أحدث جلسة تصوير

خصعت الفنانة ريم البارودي، لجلسة تصوير جديدة لها، حيث شاركت بها متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،و ظهرت ريم بإطلاله مميزة، مرتدية فستان أسود كط، طويل، وخلخال ، ونسقت ماكياجآ ثقيل ناسب إطلالتها، وتسريحه شعر ويفي، لتظهر بإطلالة جذابة ومميزة.



وتفاعل معها سريعا جمهورها ومتابعيها الذين أشادوا بجمالها وجذابيتها مؤكدين أنها جميلة جدا.



شاركت الفنانة ريم البارودي في العرض المسرحي جوازة مرتاحة وهو من بطولة: ريم البارودى وأحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل، وهو من تأليف أحمد الملواني، واخراج محمد جبر، وإنتاج حسام الشاذلى.



وحققت ريم البارودي نجاح منقطع النظير بعد مشاركتها في مسلسل قيد عائلي، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.



