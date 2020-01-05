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مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر (تغطية خاصة) عبر beIN SPORTS فيديو LIVERPOOL بث حي مباراة "صلاح"

الأحد 05/يناير/2020 - 09:28 ص
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بوابة الفجر
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بث حي بدون توقف متابعة مباراة محمد صلاح من المنزل اليوم الاحد مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر ليفربول يلتقي فريق ليفربول بمنافسه إيفرتون في مواجهة من العيار الثقيل في لقاء يجمع بينهما ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر ليفربول وبسبب أن الفريقان من نفس المدينة فإن مبارياتهم تعد واحدة من أقوى الديربيات في إنجلترا وتعرف باسم ديربي الميرسيسايد، نسبة لتاريخهم الكبير منذ تأسيس الناديين وحتى وقتنا هذا.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر ليفربول بجانب ما سبق فإن ليفربول في آخر مواجهة أمام إيفرتون كانت في الدوري الإنجليزي، وتسبب في إقالة مدربه ماركو سيلفا حينما هزم التوفيز بخماسية دون رد.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر ليفربول وتولى المدير الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي زمام الأمور في إيفرتون وسيكون أمام اختبار حقيقي مساء الأحد عندما يلاقي الريدز.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر ليفربول أنشيلوتي يعرف ليفربول جيدًا ولم لا بعدما فاز عليه هذا الموسم أثناء قيادته لفريق نابولي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وتعادل في الأنفيلد فيي مباراة الإياب.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر ليفربول أما ليفربول أصحاب الأرض سيكونون أمام تحدٍ كبير رغم الحالة المعنوية الهائلة التي يعيشونها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لأن إيفرتون بدأ مسيرة متميزة منذ أن تولى أنشيلوتي تدريبه.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر ليفربول التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول وإيفرتون في كأس الإتحاد الإنجليزي

تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة إيفرتون

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أندري روبرتسون - فيرجيل فان ديك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد.

خط الوسط: جيورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر ليفربول تشكيلة إيفرتون المتوقعة لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: سيديبيه - مايكل كين - ماسون هولجاتي - لايتون بينز.

خط الوسط: تيو والكوت - سيجورسون - توم دافيز - ريتشارلسون.

خط الهجوم: كالفيرت ليونين - مويس كين.
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