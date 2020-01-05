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بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون KORA LIVE كورة ستار ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شوت PLUS مباراة ليفربول اليوم

الأحد 05/يناير/2020 - 09:28 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر الان لقاء ليفربول بدون توقف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر ليفربول تستضيف قلعة "أنفيلد" في السادسة مساء اليوم مباراة الديربي التي تجمع بين ناديا ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح وايفرتون ضمن منافسات الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، في مواجهة تعيد للأذهان الفوز التاريخي الذي حققه ليفربول على ايفرتون في الرابع من ديسمبر الماضي على الملعب ذاته بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهي النتيجة التي كانت سببًا في الإطاحة بالمدرب ماركو سيلفا من على رأس القيادة الفنية لـ"التوفيز"، ليكون خليفته هو كارلو أنشيلوتي، الرجل الوحيد الذي هزم الريدز هذا الموسم في مختلف البطولات، عندما كان يتولى تدريب نابولي الايطالي.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر ليفربول ويتسلح ليفربول بالتاريخ لتحقيق الفوز على ايفرتون في مباراة اليوم، حيث لم يتذوق "الريدز" مرارة الهزيمة على ملعب "أنفيلد" أمام ايفرتون سوى مرة واحدة منذ سبتمبر 1999، في حين لم يتذوق ايفرتون طعم الانتصار على ليفربول في المواجهات الـ52 الأخيرة بملعبي "أنفيلد"، و"جوديسون بارك".

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر ليفربول ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما تغلب على شيفيلد يونايتد بهدفين دون مقابل الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليؤمن الصدارة بفارق 13 نقطة على ليستر سيتي أقرب ملاحقيه فيما يمتلك "الريدز" مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر ليفربول ويعول ليفربول على الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو الذي سجل 103 هدفاً في الدوري الإنجليزي داخل ملعب "آنفيلد" منذ بداية موسم 2916 – 2017 لتخطي عقبة ايفرتون، وسجل محمد صلاح نجم منتخب مصر 41 هدفًا، بينما سجل السنغالي ساديو ماني 40 هدفًا، أما البرازيلي فيرمينو قد سجل 22 هدفًا.

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