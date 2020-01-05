الأرصاد تواصل تحذيرها للمواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، منوهًا بأن هناك شبورة مائية غير مؤثرة.



وأضاف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح هادئة على أغلب مدن ومحافظات الصعيد، ودرجات الحرارة منخفضة ليلا، لتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 8 درجات، مؤكدا أن الطقس ممتع في المناطق السياحية.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من انخفاض درجات الحرارة، وعلى المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة وأن نشاط الرياح يزيد الشعور ببرودة الطقس.