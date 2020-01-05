أول تعليق لـ مي حلمي بعد فقدان جنينها

طمأنت الإعلامية مي حلمي، مُحبيها على صحتها، بعدما تعرضت للاجهاض، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



حيث كتبت مي تغريدة قالت فيها :" "شكرًا لكل الناس اللي سألت عليه، انتو عيلتي التانيه، والله خرجت من العمليات يوم الخميس، ودلوقتي أحسن شوية، وماتزعلوش لو غبت عنكم مابقدرش امسك التليفون كتير دعواتك ليا".



وكان المطرب محمد رشاد قد أعلن من خلال صفحته الشخصية موقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك"، عن إجهاض زوجته الإعلامية مي حلمى بعدما مرورت بأزمة صحية.



حيث كتب محمد رشاد منشورًا قال فيع: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله، قدر الله وماشاء فعل والحمدلله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".



وفي سياق آخر انتهى محمد رشاد من تصوير كليب جديد يحمل اسم "لا بسيطة"،و الأغنية من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع طارق عبد الجابر، و مكساج ماهر صلاح، إخراج نبيل مكاوي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.