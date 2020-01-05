سعر الدولار اليوم الأحد 5-1-2020 في مصر خلال التعاملات الصباحية



سعر الدولار اليوم في مصر



حافظ سعر الدولار اليوم الاحد 5-1-2020 على استقراره في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري وكان سعر الدولار شهد حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات بعام 2020 وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في البنوك وجاءت الاسعار على النحو التالي:



متوسط سعر الدولار في البنوك

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكى الذى استقر سعره عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.



سعر الدولار اليوم في البنوك اليوم



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.97جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر



15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.00جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.97 جنيه للشراء.

16.07 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة



16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنوك الخاصة اليوم



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-1-2020 نحو 16.06 جنيه للبيع و16.16 جنيه للشراء في بنك البركة، وفي مصرف ابو ظبي بلغ 16.06 جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 16 جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع، وبلغ في البنك المصري الخليجي نحو 16 جنيه للشراء و16 جنيه للبيع، وسجل في بنوك كلا من الأهلى اليوناني والأهلى المصري، وكريدي اجريكول وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.







