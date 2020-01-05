Advertisements
Advertisements
Advertisements

غياب صلاح.. مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لليفربول وإيفرتون

الأحد 05/يناير/2020 - 09:20 ص
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
Advertisements
يترقب عشاق الساحرة الممستديرة ومتابعي النجم المصري محمد صلاح، مساء اليوم الأحد مباراة فريقي ليفربول وإيفرتون في دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على ملعب الأنفيلد.

ومن المنتظر أن يريح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عدد من العناصر الأساسية في صفوف ليفربول، نظرًا لوجود مباراتين مهتمين على التوالي في الدوري الإنجليزي وذلك أمام توتنهام ومانشستر يونايتد هذا الشهر.

وتشير أغلب التوقعات إلي  قلة فرصة مشاركة النجم المصري محمد صلاح كأساسي في تلك المباراة، وربما يدفع كلوب بالوافد الجديد تاكومي مينامينو.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام إيفرتون:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ميلنر، هوفر، جوميز، ويليامز.

خط الوسط: لالانا، جونز، مينامينو.

خط الهجوم: ماني، إليوت، أوريجي.

التشكيل المتوقع لـ إيفرتون أمام ليفربول:

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: كولمان، ياري مينا، مايكل كين، لوكاس دينييه.

خط الوسط: فابيان ديلف، شنايدرلين، دوارتي، سيديبي.

خط الهجوم: كالفيريت لوين، ريتشارليسون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهعدة مباراة ليفربول مشاهدة مواجهة ليفربول محمد صلاح ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر ليفربول

أخبار تهمك

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات جديدة من السعودية بشأن ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إف سي مصر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

غياب صلاح.. مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لليفربول وإيفرتون

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هدف الزمالك يخطط للعب في الدوري الفرنسي

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ يوم

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 17 ساعة

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأت بالجملة في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سوازيلاند

صحيفة إنجليزية: محمد صلاح يقود التشكيل الأساسي لليفربول أمام ولفرهامبتون

مفاجآت بالجملة في تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا.. وصلاح في الصورة

مفاجآت بالجملة في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أوساسونا

مفاجآت في التشكيل المتوقع ليفربول وجينك بدوري أبطال أوربا

التشكيل المتوقع لليفربول أمام نابولي.. صلاح يقود الهجوم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:44 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

06:18 ص

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

01:36 ص

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status