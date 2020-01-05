غياب صلاح.. مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لليفربول وإيفرتون

يترقب عشاق الساحرة الممستديرة ومتابعي النجم المصري محمد صلاح، مساء اليوم الأحد مباراة فريقي ليفربول وإيفرتون في دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على ملعب الأنفيلد.





ومن المنتظر أن يريح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عدد من العناصر الأساسية في صفوف ليفربول، نظرًا لوجود مباراتين مهتمين على التوالي في الدوري الإنجليزي وذلك أمام توتنهام ومانشستر يونايتد هذا الشهر.





وتشير أغلب التوقعات إلي قلة فرصة مشاركة النجم المصري محمد صلاح كأساسي في تلك المباراة، وربما يدفع كلوب بالوافد الجديد تاكومي مينامينو.





التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام إيفرتون:





حراسة المرمى: أدريان.





خط الدفاع: ميلنر، هوفر، جوميز، ويليامز.





خط الوسط: لالانا، جونز، مينامينو.





خط الهجوم: ماني، إليوت، أوريجي.





التشكيل المتوقع لـ إيفرتون أمام ليفربول:





حراسة المرمى: بيكفورد.





خط الدفاع: كولمان، ياري مينا، مايكل كين، لوكاس دينييه.





خط الوسط: فابيان ديلف، شنايدرلين، دوارتي، سيديبي.





خط الهجوم: كالفيريت لوين، ريتشارليسون.



