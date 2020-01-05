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بعد شهر من رحيله.. نجل شعبان عبد الرحيم يهديه هذه الأغنية

الأحد 05/يناير/2020 - 09:20 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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بعد مرور شهر واحد على رحيل الفنان المصري شعبان عبد الرحيم، إثر تعرضه لأزمة صحية طارئة، قرر نجله سيد أن يهديه أغنية تعبر عن حالته بعد رحيل والده.

وطرح سيد شعبان عبد الرحيم أغنية تحمل اسم "كسرة قلبي" من كلمات صلاح مندي وألحانه هو، ليتحدث فيها عما يمر به منذ وفاة والده، وتأثير رحيل والده عليه.

وليست هذه هي الأغنية الأولى التي يقدمها سيد شعبان عبد الرحيم، حيث يمتلك عددا كبيرا من الأغاني الشعبية، كما أنه قدم أغنية لوالدته الراحلة بعد وفاتها.

موضوع يهمك?قبل 19 عاماً وفي ظل الأحداث التي كانت تمر بها فلسطين في ذلك الوقت، أحدث مطرب شعبي مغمور ضجة لم تتوقف.حينما قدم شعبان عبد...أغنية لشعبان عبد الرحيم أغضبت إسرائيل وأطاحت بعمرو موسى أغنية لشعبان عبد الرحيم أغضبت إسرائيل وأطاحت بعمرو موسى ثقافة وفن
وارتبط سيد شعبان عبد الرحيم بعلاقة قوية مع والده الراحل وكان يتواجد إلى جواره في كافة المناسبات كما أنه عازف الأورج الخاص بفرقته الغنائية، وانهار أثناء العزاء الخاص به، حيث كان متواجدا إلى جوار أشقائه.

الراحل شعبان عبد الرحيم لديه 5 أبناء ذكور كان دائما ما يخبرهم أنه في حال رحيله، سيترك 5 شعبان عبد الرحيم، وكان حريصا على أن يرتبط أبناؤه ببعضهم البعض.

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