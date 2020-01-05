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فتحي عبدالوهاب يتحدى برودة الطقس بـ"العمة الصعيدي"

الأحد 05/يناير/2020 - 09:16 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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سخر الفنان فتحى عبدالوهاب، من شدة برودة الطقس، بنشر صورة طريفة له، عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر في الصورة مرتدي "عمة صعيدى" على رأسه، وقام بالتعليق على الصورة قائلاً:"علاج البرد".

وحازت الصورة على تفاعل كبير من قبل متابعيه ومحبية، الذين أكدوا له أنه أفضل حل لمواجهه برودة الطقس.

يذكر أن الفنان فتحي عبد الوهاب، ينتظر عرض فيلمة "لص بغداد"،ويشارك فتحى في بطولة الفيلم كلا من محمد إمام، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى.

وطرحت شركة "سينرجي فيلمز" خلال الفترة الماضية مجموعة من أفيشات، لفيلم "لص بغداد" ضمن عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم، وذلك بعد طرح الأفيش الأول الذى تصدره بطل العمل محمد إمام، وبعد ذلك طرحت الشركة أفيش لكل بطل من أبطال الفيلم.

وكان أخر أعمال فتحي عبد الوهاب مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في موسم رمضان الماضي ،بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏

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