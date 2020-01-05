"قلبي وحياتي".. شيماء سيف تحتفل بعيد ميلاد والدتها

احتفلت الفنانة الكوميدية شيماء سيف، بعيد ميلاد والداتها، ونشرت شيماء عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لكعكة عيد الميلاد، وعايدتها برساله مؤثره قائله:" النهاردة عيد ميلاد قلبى وعينى وحياتى وحبيبتى وروحى وكل دنيتي ماما الى بدعواتها ربنا كارمنى ربنا ميحرمنيش منك ياقلبى ويديم الصحة والعافية والعمر كله ليكى يارررررب

دعواتكم ليها بالصحة والعافية".





وتفاعل معها جمهورها بمعايدت والداتها وتمنوا لها الصحة والعافية حيث كتب أحدهم: "كل سنة وسيادتهاطيبة وعقبال مائة عام في صحة وسعادة"، وقال أخر:" ربنا يحفظه ويديها الصحه".



شاركت الفنانة شيماء سيف فى بطولة فيلم "اللعبة الأمريكاني" مع أحمد فهمي، أحمد الشامي، إنتصار، رجاء حسين، خلود سرحان، بيومى فؤاد، ناهد السباعي، إخراج مصطفي أبو سيف، تأليف مدحت السباعي .





والجدير بالذكر أنَّ، شيماء شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الزوجة 18"، والمسلسل بطولة حسن الرداد،محمود البزاوي، هيدي كرم ، سلوي محمد علي، ومن تأليف محمد أبو السعد،خالد أبو بكر ،وليد أبو المجد،إنتاج محمود شاهين ،إخراج مصطفى فكري.



