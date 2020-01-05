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"الشباب" الصومالية تهاجم قاعدة عسكرية بكينيا

الأحد 05/يناير/2020 - 09:10 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت جماعة الشباب الصومالية الإسلامية، إنها هاجمت يوم الأحد، قاعدة عسكرية في مقاطعة لامو بكينيا تستخدمها كل من القوات الأمريكية والكينية، وفقا لما اوردته رويترز.

وقال المصدر العسكري لرويترز، إنهم "هاجموا مهبط طائرات ماندا في لامو المجاور للمعسكر العسكري الذي يستضيف افرادا عسكريين من العديد من الدول بما فيها كينيا والولايات المتحدة. وتم ابلاغنا أن القتال ما زال مستمرا."

وأضاف المصدر أن المقاتلين كانوا يحاولون الوصول إلى القاعدة من مهبط الطائرات.

وقال الشاهد عبد الله برغش إن الهجوم أرسل أعمدة دخان داكنة في الهواء، وانه كان من بين الحشود التي تشاهد الدراما تتكشف في جزيرة ماندا من جزيرة لامو المجاورة، وهي مقصد سياحي كبير.

كما أصدرت حركة الشباب، وهي جماعة إسلامية متمردة مرتبطة بالقاعدة تقاتل للإطاحة بالحكومة الصومالية الضعيفة المدعومة من الأمم المتحدة، بيانًا وعدت فيه بمزيد من التحديثات.

وقال البيان، إن "نخبة من الجنود من لواء شهداء المجاهدين التابع لحركة الشباب المجاهدين شنوا فجرا غارة جريئة على قاعدة بحرية أمريكية تعرف باسم" معسكر سيمبا "في مقاطعة لامو بكينيا.

وأضاف البيان أن "القاعدة هي موطن لمئات من الأفراد العسكريين الأمريكيين والجنود الكينيين، وهي بمثابة واحدة من العديد من منصات إطلاق الحملات الأمريكية ضد الإسلام في المنطقة".

يأتي الهجوم بعد حوالي عام من قيام حركة الشباب بهجوم انتحاري مميت على مجمع 14 ريفرسايد الراقي في العاصمة الكينية نيروبي، مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا.

كثيرا ما تشن حركة الشباب هجمات في كينيا، بما في ذلك زرع قنابل على جانب الطريق في الشمال والهجمات على سيارات الركاب. وقالت الشرطة إنهم قتلوا هذا الأسبوع ثلاثة اشخاص عندما هاجموا حافلة في مقاطعة لامو.

أرسلت كينيا قوات إلى الصومال في عام 2011 بعد سلسلة من الهجمات وعمليات الاختطاف عبر الحدود. وتم استيعابهم فيما بعد في قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي، يبلغ قوامها الآن 21000 فرد، تدعم الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب.
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مقاطعة لامو بكينيا جماعة الشباب الصومالية الإسلامية الشباب تهاجم قاعدة عسكرية بكينيا

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