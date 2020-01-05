"كل سنة وإنتي أحلى حاجة في حياتي".. هكذا هنأ أحمد فهمي هنا الزاهد بعيد ميلادها

حرص الفنان أحمد فهمي على تهنئة زوجته الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشر صورة جديدة له، ظهر أحمد في الصورة وهو مُحتضن زوجته هنا الزاهد، وعلق على الصورة قائلاً :"كل سنة و انتى أحلى حاجة فى حياتي".



وفي سياق آخر، يُشار أنهما تعاونا معا في مسلسل "الواد سيد الشحات" والمسلسل عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، وشارك فى بطولته أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمد ثروت، محمد عبد الرحمن، ومن تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى.





والجدير بالذكر أن أحمد يستعد حاليًا لتصوير مسلسله الجديد "تيمون وبومبا"، والمسلسل يشاركه في بطولته أكرم حسني، ومن إخراج أحمد الجندي، وتأليف أيمن وتار.ا