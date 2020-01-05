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اليابان تتخذ قرارا جديدا بشأن قضية كارلوس غصن

الأحد 05/يناير/2020 - 08:17 ص
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كارلوس غصن
كارلوس غصن
وكالات
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اتخذت وزارة العدل اليابانية، صباح اليوم الأحد، قرارًا بتشديد إجراءات الهجرة عقب فرار رئيس شركة نيسان للسيارات المعزول كارلوس غصن.

 

وفي بيان، قالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري، إن رحيل غصن "غير القانوني على ما يبدو" أمر مؤسف للغاية ووعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة مضيفة أنه لا يوجد سجل لمغادرته.

 

وأضافت: هروب غصن من الكفالة لا يمكن تبريره وأن المحكمة قد ألغتها.

 

وبحسب "رويترز"، وصل "غصن" إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين الماضي، بعد فراره من اليابان، حيث يواجه محاكمة بسبب سوء سلوك مالي مزعوم.

 

وقالت وسائل إعلام غربية، إن غصن أصبح هاربا دوليا بعدما كشف يوم الثلاثاء عن فراره إلى لبنان هربا مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

 

وكان غصن، الذي تقدّر ثروته الصافية بنحو 120 مليون دولار، واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر 2018. ولقد دأب على نفي ارتكاب أي مخالفات.

 

وأفرجت السلطات اليابانية عن غصن بكفالة قيمتها 9 ملايين دولار في أبريل الماضي، وذلك بموجب شروط صارمة تحظر عليه السفر إلى الخارج.

 

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