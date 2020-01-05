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إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بقنا
الأحد 05/يناير/2020 - 08:13 ص
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بسام عبدالحميد
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أصيب 5 مواطنين في تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق قوص قنا.
وتلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بقنا، إخطارا يفيد إصابة 5 مواطنبن، في تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق قوص قنا.
وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف إلى مقر الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
وتلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بقنا، إخطارا يفيد إصابة 5 مواطنبن، في تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق قوص قنا.
وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف إلى مقر الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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