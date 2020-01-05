Advertisements
Advertisements
Advertisements

الثلاثاء.. مهرجان عيد الميلاد المجيد في متحف الطفل

الأحد 05/يناير/2020 - 08:07 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حازم رفعت
Advertisements
تواصل جمعية مصر الجديدة، برئاسة د. فاروق الجوهري، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد، حيث أطلقت منذ الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي العديد من الفاعليات في كافة منصاتها الثقافية والإبداعية، والتي تختتمها بعد غد الثلاثاء بتنظيمها مهرجان عيد الميلاد في متحف الطفل بفقرات تدخل على الأطفال وأسرهم جو من البجة والسرور وترسم على الوجوه نظرة تفاؤل بالعام الجديد 2020.

ومن جانبه، أكد د. نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة على حرص الجمعية على مشاركة أخواننا الأقباط احتفالاتهم وأعيادهم الدينية لتعم الفرحة والسعادة على وجوه المواطنين، وتوثيق روح المحبة والأخوة، مؤكدًا أنه لابد دائما من نشر السلام والمحبة وإدخال الفرحة والسرور على قلوب أخواننا الأقباط.

وأضاف "حلمي"، أن المهرجان يشمل فقرات متعددة تتنوع ما بين الترفية ومتعة التعلم، حيث يتمتع الأطفال بمشاهدة عروض سينما الـ3D إلى جانب زيارة مبنى المتحف وممارسة عدد من ورش العمل الفنية والحرفية التي يقدمها المركز.

ومن جانبه قال د. أسامة عبدالوارث مدير عام متحف الطفل أن الفاعليات تتضمن مشاهدة عروض القبة السماوية المتنقلة والتي تعرض عدد من الأفلام عن الفلك والفضاء، إلى جانب مغامرة الديناصورات التي يتمتع فيها الأطفال بتقنية V.R أو الواقع الافتراضي للتعرف على حياة الديناصورات في مصر منذ حوالي 95 مليون سنة وبالتحديد فى منطقة الواحات البحرية.

ويختتم المهرجان الذي يستمر من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساء بعرض شو العرائس والمسابقات والـ D J لإضفاء جو من المرح على الأطفال والآسر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سابقا العام 2020

أخبار تهمك

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ يوم

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 14 ساعة

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إف سي مصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصريحات جديدة من السعودية بشأن ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هدف الزمالك يخطط للعب في الدوري الفرنسي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

المزونة تحتفي بالطفل وبالمسرح

مستقبل وطن يشارك الأخوة الأقباط في احتفالات عيد الميلاد

رسالة سلام يطلقها "بابا نويل" من متحف الطفل في رأس السنة (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:44 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

06:18 ص

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

01:36 ص

عاجل.. هدف الزمالك يخطط للعب في الدوري الفرنسي

06:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status