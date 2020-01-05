الثلاثاء.. مهرجان عيد الميلاد المجيد في متحف الطفل

ومن جانبه، أكد د. نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة على حرص الجمعية على مشاركة أخواننا الأقباط احتفالاتهم وأعيادهم الدينية لتعم الفرحة والسعادة على وجوه المواطنين، وتوثيق روح المحبة والأخوة، مؤكدًا أنه لابد دائما من نشر السلام والمحبة وإدخال الفرحة والسرور على قلوب أخواننا الأقباط.



وأضاف "حلمي"، أن المهرجان يشمل فقرات متعددة تتنوع ما بين الترفية ومتعة التعلم، حيث يتمتع الأطفال بمشاهدة عروض سينما الـ3D إلى جانب زيارة مبنى المتحف وممارسة عدد من ورش العمل الفنية والحرفية التي يقدمها المركز.



ومن جانبه قال د. أسامة عبدالوارث مدير عام متحف الطفل أن الفاعليات تتضمن مشاهدة عروض القبة السماوية المتنقلة والتي تعرض عدد من الأفلام عن الفلك والفضاء، إلى جانب مغامرة الديناصورات التي يتمتع فيها الأطفال بتقنية V.R أو الواقع الافتراضي للتعرف على حياة الديناصورات في مصر منذ حوالي 95 مليون سنة وبالتحديد فى منطقة الواحات البحرية.



ويختتم المهرجان الذي يستمر من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساء بعرض شو العرائس والمسابقات والـ D J لإضفاء جو من المرح على الأطفال والآسر.

تواصل جمعية مصر الجديدة، برئاسة د. فاروق الجوهري، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد، حيث أطلقت منذ الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي العديد من الفاعليات في كافة منصاتها الثقافية والإبداعية، والتي تختتمها بعد غد الثلاثاء بتنظيمها مهرجان عيد الميلاد في متحف الطفل بفقرات تدخل على الأطفال وأسرهم جو من البجة والسرور وترسم على الوجوه نظرة تفاؤل بالعام الجديد 2020.