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جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة طنطا ضد الزمالك بث مباشر

الأحد 05/يناير/2020 - 07:59 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 5 / 1 / 2020، أبرزها مباراة ليفربول ضد إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ12"

المقاولون العرب ضد مصر المقاصة، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

طنطا ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

الأهلي ضد نادي مصر، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ64"

تشيلسي ضد نوتينجهام فورست، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

ميدلسبره ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ليفربول ضد إيفرتون، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ18"
روما ضد تورينو، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

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