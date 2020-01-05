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مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر اليوم| YallaKoRa بث مباشر الاهلي ضد اف سي مصر| يلا شوت plus رابط ماتش الاهلي

الأحد 05/يناير/2020 - 07:37 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد 5-1-2020 بث مباشر الاهلي يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر لخوض مباراة اف سي مصر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم وتنطلق مباراة الفريق الأحمر أمام اف سي مصر في السابعة والنصف من مساء يوم الاحد بتوقيت القاهرة، والمحدد اقامتها على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر  ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 27 نقطة من 9 مباريات، حيث انه حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها في البطولة حتى الآن، مسجلًا 25 هدفًا، وسكنت شباكه هدف وحيد.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بينما على الجانب الآخر يحتل اف سي مصر المركز الثالث العشر في جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، حيث انه فاز في لقاءين وتعادل في خمسة وخسر في أربعة آخرين.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر وحقق العملاق الأحمر الفوز في آخر مبارياته في بطولة الدوري على نظيره مصر للمقاصة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 11.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر فيما حقق اف سي مصر الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف وحيد في آخر مبارياته في بطولة الدوري والتي أقيمت يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 11.
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