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مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر .. كورة لايف الأهلي.. يلا شوت مباراة الاهلي واف سي مصر Cool Kora

الأحد 05/يناير/2020 - 07:37 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر اليوم الاحد مباراة الاهلي واف سي مصر بث حي مباراة الاهلي اليوم امام نادي مصر تنطلق اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الـ 12 بمسابقة الدوري المصري الممتاز ، وهي المقاولون العرب ومصر المقاصة ، وطنطا والزمالك، والأهلي وإف سي مصر.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر  أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إف سي مصر.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى ومعه رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول و حسام عاشور وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى «أفشة» ووليد سليمان وأحمد الشيخ وجيرالدو ومحمود عبدالمنعم «كهربا» وجونيور أجايي ومروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن".

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر موعد مباراة الأهلي وإف سي مصر ، التي تقام على ستاد القاهرة ، تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد ، 5-1-2020 ، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.
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