مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر .. كورة لايف الأهلي.. يلا شوت مباراة الاهلي واف سي مصر Cool Kora

بث مباشر اليوم الاحد مباراة الاهلي واف سي مصر بث حي مباراة الاهلي اليوم امام نادي مصر تنطلق اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الـ 12 بمسابقة الدوري المصري الممتاز ، وهي المقاولون العرب ومصر المقاصة ، وطنطا والزمالك، والأهلي وإف سي مصر.





مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إف سي مصر.





مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى ومعه رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول و حسام عاشور وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى «أفشة» ووليد سليمان وأحمد الشيخ وجيرالدو ومحمود عبدالمنعم «كهربا» وجونيور أجايي ومروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن".



