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مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| يلا شوت بث مباشر مباراه الاهلي ونادي مصر يلا كوره| نتيجة اهداف مباراة الاهلي الآن

الأحد 05/يناير/2020 - 07:37 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مواجهة الاهلي اليوم الاحد امام نادي مصر بون توقف مشاهدة حية عبر الانترنت مباراة الاهلي يلتقي الفريق الأول لكرة بنادي الأهلي، في تمام السابعة والنصف مساءً، بنظيرة إف سي مصر في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري المصري وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي وبقيادة تحكيمية للدولي محمد عادل.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر  واستقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على تشكيل فريقه لمواجهة إف سي مصر.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد الشيخ، جونيور أجايي، أزارو "مراون محسن".

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر  ويشهد التشكيل المتوقع خروج محمود عبدالمنعم "كهربا"، من الحسابات في التشكيل الأساسي، ومن المقرر أن يشارك اللاعب كبديل، حسبما ظهر في مران الأهلي اليوم.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر  كما يفاضل المدير الفني السويسري رينيه فايلر، بين مروان محسن، والمغربي وليد أزارو، من أجل الاعتماد على أحدهما في مركز رأس الحربة، حيث قام المدرب السويسري بالتبديل بين الثنائي خلال مران الفريق.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر  وشهد مران الأهلي أمس السبت، ظهور ملامح تشكيل الفريق الأحمر أمام إف سي مصر، حيث اعتمد فايلر على مجموعة من الأساسيين من المقرر أن يشاركوا في التشكيل الأساسي للمباراة.


مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر  موعد مباراة الاهلي ضد اف سي مصر في الدوري 

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر  ستُقام مباراة الاهلي ضد اف سي مصر مساء غدًا الأحد، في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر  القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد اف سي مصر في الدوري

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر ستُذاع مباراة الاهلي ضد اف سي مصر في الدوري حصريًا عبر قناتي "أون سبورتس إتش دي - ON SPORTS HD" و "تايم سبورتس إتش دي TIME SPORTS HD".


مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة.

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