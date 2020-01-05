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مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر على قناتي أون سبورت on sport وTIME SPORT وتايم سبورت يلا شوت رابط مباراة الاهلي (هدف)

الأحد 05/يناير/2020 - 07:37 ص
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بوابة الفجر
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بث حي مواجهة الاهلي مباراة الاهلي اليوم مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي مصر، وذلك في لقاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري لكرة القدم موسم 2019 - 2020، مساء الأحد 5 يناير 2020.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر موقف الاهلي قبل مباراة الاهلي ونادي مصر
ويدخل النادي الأهلي الملقب بالشياطين الحمر المباراة بحثًا عن مواصلة الانتصارات واستمرار سلسلة الفوز المتتالي منذ بداية الدوري هذا الموسم.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر ترتيب الاهلي قبل مباراة الاهلي ونادي مصر
ويحتل أبناء القلعة الحمراء جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، حيث حققوا آخر انتصاراتهم أمام مصر المقاصة بهدفين دون رد الأربعاء الماضي.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر موقف نادي مصر موقف الاهلي قبل مباراة الاهلي ونادي مصر
في الجانب الآخر، سيحاول نادي مصر عرقلة قطار الأهلي في الدوري ويحقق نتيجة إيجابية أو الخروج بأقل الخسائر من تلك المواجهة.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر ترتيب نادي مصر قبل مباراة الاهلي ونادي مصر
ويحتل نادي مصر المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، حيث يقدم عروضًا جيدة حتى الآن منذ أن نجح في الصعود هذا الموسم للدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر موعد مباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري المصري
تبدأمباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري المصري، في تمام الـ 7.30 بتوقيت القاهرة، 8.30 توقيت مكة المكرمة، 17:30 توقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر  ملعب مباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري المصري
تنطلق مباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري المصري
يتم بث مباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري المصري، عبر قنوات أون سبورت ، وتايم سبورت.

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر  تعرف على الأهلي المتوقع لمواجهة نادي مصر في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ.
خط الهجوم: وليد أزارو.
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