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التشكيل المتوقع للأهلي أمام إف سي مصر

الأحد 05/يناير/2020 - 07:43 ص
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام إف سي مصر.

ويستضيف الأهلي نظيره إف سي مصر في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :-


حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ - جونيور أجايي

خط الهجوم : وليد أزارو.
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