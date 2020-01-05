بعد عرض أولى حلقاته.. "ذا فويس" كيدز يتصدر تريند جوجل









تصدر برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس كيدز"، قائمة مؤشرات تريند جوجل، وذلك بعد عرض أولى حلقاته عبر قناة "إم بي مصر"، والتي شاهدها ملايين المشاهدين بالوطن العربي.وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج منافسة شرسة بين المواهب الغنائية التي شاركت في الحلقة الأولى.واستهل البرنامج حلقاته بمرحلة "الصوت وبس" التي تمتدّ لستة أسابيع، ثم بعدها حلقتان من "المواجهات"، فحلقة "مواجهة أخيرة"، ثم أخرى ختامية يُتوّج فيها أحد المشتركين الصغار بلقب الموسم الثالثوتتكون لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز، نانسي عجرم، ومحمد حماقي، عاصي الحلاني.