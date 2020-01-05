برشلونة يحدد سعر نجمه إستعداداً لبيعه في فترة الإنتقالات الصيفية

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني، يستعد للتخلي عن خدمات نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ووفق موقع sport360، فإن إدارة النادي الكتالوني، حددت مبلغ 100 مليون يورو، للأندية المهتمة بخدمات ديمبلي.





وأضافت التقارير، أن نادي برشلونة سأم من تصرفات الفرنسي الشاب المثيرة للجدل في الفترة الماضية، بالإضافة للإصابات المتتالية التي يتعرض لها مباراة تلو الأخرى، بسبب سلوكياته خارج الميدان.





كما تعد رغبة التخلص من ديمبلي موجودة بين جماهير البلوجرانا، بعد أن أجرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، استطلاعاً للرأي حول بقائه، جاءت نتيجته بنسبة 75% تؤيد قرار بيعه.





كما أوردت شبكة ألديسمارك الإسبانية، أن إدارة الفريق قررت بالفعل التخلي عن اللاعب في الصيف المقبل.





وأضافت ألديسمارك، أن سبعة أندية أوروبية، أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي وأتليتيكو مدريد، مهتمة بضم ديمبلي في الميركاتو الصيفي.





يذكر أن ديمبلب يعاني حالياً من إصابة قوية في الكاحل، وسيعود للمشاركة مع برشلونة في غضون شهر من الآن.





وانتقل ديمبلي لبرشلونة في صيف عام 2017 من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 110 مليون يورو، في أعقاب رحيل النجم البرازيلي نيمار نحو باريس سان جيرمان الفرنسي.