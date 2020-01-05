محمد حماقي يدعم متسابق مصري بـ"ذا فويس كيدز"









دعم النجم محمد حماقي، في برنامج "ذا فويس كيدز" الطفل المصري يوسف بيتر، الذي شارك في اختبارات الأداء ولم يلتفت أحد من لجنة التحكيم.وحرص النجم محمد حماقي، في برنامج "ذا فويس كيدز"، أن يوجه لطفل نصيحة قائلًا: "إنت غنيت كويس ولكن إنت حاولت تغير لحن الأغنية بالعُرب الكتير اللي قولتها، وهستناك تاني ولسه العمر قدامك، كما طلب حماقي إلتقاط صورة معه".يشار إلى أنه انطلقت بالأمس أولى حلقات برنامج "ذا فويس كيدز" لاكتشاف المواهب الغنائية في سن الطفولة، والذي يعرض عبر فضائية شاشة "إم بي سي".وتضم لجنة تحكيم برنامج" ذا فويس كيدز "النجم محمد حماقي، عاصي الحلاني، نانسي عجرم، حيث كانت في السنوات الأولى من البرنامج يشارك النجم تامر حسني، كاظم الساهر.