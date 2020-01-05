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الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

الأحد 05/يناير/2020 - 06:18 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأحد، الموافق 2020/1/5، لافتة إلى أنه يتوقع سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة.

وقالت الهيئة في بيانها، إنها تتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ويتكون الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غرية وجنوبية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة 09 17

شبين الكوم 08 18

طنطا 08 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 10 17

بلطيم 10 17

مطروح 08 16

السلوم 09 15

سيوة 02 16

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 09 16

الاسماعيلية 09 18

السويس 10 16

العريش 08 17

رفح 08 16

رأس سدر 13 16

نخل 05 16

نويبع 14 16

طابا 10 14

كاترين 00 11

الطور 09 18

شرم الشيخ 13 19

الغردقة 09 19

مرسى علم 10 17

الفيوم 08 16

بنى سويف 07 16

المنيا 06 17

أسيوط 05 17

سوهاج 06 17

قنا 06 18

الأقصر 07 18

أسوان 07 18

أبوسمبل 08 17

الوادى الجديد 07 17

شلاتين 16 21

ابو رماد 15 22

حلايب 16 19

رأس حدربة 17 20
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