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مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT HD 1

الأحد 05/يناير/2020 - 05:28 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا الان بدون توقف مباراة الزمالك وطنطا في الدوري الممتاز يواجه فريق طنطا منافسه الزمالك في لقاء صعب وقوي بين الفريقين، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث حي مباراة الزمالك اليوم وبعد أن استعاد نادي الزمالك الملقب بـ «القلعة البيضاء» الانتصارات الغائبة في الدوري المحلي أمام أسوان في الجولة الماضية بهدفين دون رد، سيسعى مجددًا لمواصلة تلك النغمة وتدارك الأمر والعودة لاحتلال المراكز المتقدمة، أمام طنطا.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر الزمالك وكان الزمالك قد سقط في فخ الهزيمة أمام طلائع الجيش واكتفى بالتعادل السلبي أمام الإنتاج الحربي وسموحة، ويتواصل الضغط من الجماهير البيضاء لعودة لاعبيها وفريقها إلى الانتصارات المتتالية.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا في الناحية الأخرى يعيش طنطا أيامًا صعبة في الدوري المصري، حيث تذبذب النتائج وغياب الانتصارات منذ آخر 5 جولات تعادل في ثلاثة لقاءات وخسر في إثنان.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة وبفارق 9 نقاط عن صاحب المقدمة والغريم التقليدي الأهلي.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا طنطا يأتي في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط بفارق 17 نقطة كاملة عن الأهلي صاحب المقدمة.

موعد مباراة طنطا والزمالك في الدوري المصري مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا تنطلق مباراة طنطا والزمالك في الدوري المصري، في تمام الـ 17:00 توقيت القاهرة، 18:00 توقيت مكة المكرمة، 15:00 توقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا ملعب مباراة طنطا والزمالك في الدوري المصري
تقام مباراة طنطا والزمالك في الدوري المصري، على ملعب «استاد غزل المحلة».

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا التشكيلة المتوقعة لـ مباراة طنطا والزمالك في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود عبدالغني، محمد عبدالسلام، أحمد جمعة.

خط الوسط: أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، إسلام جابر، أحمد زيزو، إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر السعيد.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا تاريخ مواجهات طنطا والزمالك قبل مواجهتهم المقبلة في الدوري
التقى الزمالك وطنطا من قبل 6 مرات في الدوري المصري، فاز الزمالك في 4 وتعادل في إثنين ولم يخسر أو يحقق طنطا الفوز.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا الزمالك سجل في شباك طنطا 10 أهداف واستقبل في شباكه 2 هدفين.

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