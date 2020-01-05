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بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الأحد 05/يناير/2020 - 05:28 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الزمالك اليوم الحد بث مباشر مواجهة الزمالك الان الزمالك يدخل مواجهة طنطا باحثا عن الفوز وانتزاع الثلاث نقاط ويسعى فيها طنطا للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من موقفه فى ترتيب جدول الدورى المصرى.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة قوية امام فريق طنطا في الجولة الثانية عشرة للدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا وينطلق موعد مباراة الزمالك وطنطا مساء غدٍ الأحد على ستاد غزل المحلة فى تمام الخامسة مساء.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا وتنقل المباراة عبر القنوات التالية:

تايم سبورت (أرضي)

تايم سبورت (فضائي)

أون سبورت الأولى

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا الزمالك يدخل مواجهة طنطا باحثا فيها عن الفوز وانتزاع الثلاث نقاط ويسعى فيها طنطا للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من موقفه فى ترتيب جدول الدورى المصرى. 

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا عاد الفريق الأول بالزمالك لمواصلة انتصاراته بعد 20 يوماً من آخر فوز حققه الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز أثر تغلبه بهدفين نظيفين على حساب أسوان في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة 11 من عمر الدوري مساء الخميس الماضي ليقفز أبناء ميت عقبة إلى المركز الرابع فى الترتيب برصيد 18 نقطة.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا يأتي هذا الانتصار بعد سلسلة من النتائج السلبية للفارس الأبيض، حيث هُزم أمام طلائع الجيش واكتفى بالتعادل السلبي أمام الإنتاج الحربي وسموحة، مما وضع ضغوطًا كبيرة قبل مباراة أسوان من أجل الظفر بالثلاث نقاط.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا وبالفعل، ظهر الزمالك بصورة جيدة واقتنص النقاط الثلاث، وذلك قبل أن يضرب موعدًا مع طنطا مساء الأحد.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يحتل حالياً المركز الرابع برصيد 18 نقطة جمعها من 10 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 وخسر في 2.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا ويدخل فريق طنطا بقيادة مدربه المجتهد أيمن المزين مواجهة الزمالك محتلاً المركز 14 بجدول ترتيب الدوري جمعها من 11 لقاء، حيث فاز في لقاء وحيد وتعادل في 7 وخسر في 3.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني دخول الفريق في معسكر مغلق بمدينة المنصورة اليوم السبت استعدادا للقاء طنطا.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا كما وافق كارتيرون على منح التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق إجازة لمدة يومين للسفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته على أن يعود بعد لقاء طنطا خاصة أنه لن يشارك فى اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا وافق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على سفر اللاعب .

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا وحصل أيضا طارق حامد علي راحة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفني لغيابه عن مباراة طنطا للإيقاف .

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا وطالب مجلس إدارة الزمالك اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري رافضا التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم - من وجهة نظره - في مبارياته وآخرها أسوان والاختيارات السيئة للجنة للحكام.

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