مشاهدة مباراة الزمالك ضد طنطا بث مباشر الآن عبر O N SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع NOW

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر مباراة الزمالك وطنطا يلتقي فريق الزمالك نظيره طنطا، غدًا الأحد 5 يناير، في إطار مباراة ذهاب الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.





مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا موعد مباراة الزمالك ضد طنطا والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك وطنطا على ملعب غزل المحلة في تمام الـ5 مساءً بتوقيت القاهرة و6 مساءً بتوقيت السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة "أون سبورت" والبث الأرضي "تايم سبورت".



