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مشاهدة مباراة الزمالك ضد طنطا بث مباشر الآن عبر O N SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع NOW
الأحد 05/يناير/2020 - 05:28 ص
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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر مباراة الزمالك وطنطا يلتقي فريق الزمالك نظيره طنطا، غدًا الأحد 5 يناير، في إطار مباراة ذهاب الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.
مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا موعد مباراة الزمالك ضد طنطا والقنوات الناقلة
تقام مباراة الزمالك وطنطا على ملعب غزل المحلة في تمام الـ5 مساءً بتوقيت القاهرة و6 مساءً بتوقيت السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة "أون سبورت" والبث الأرضي "تايم سبورت".
مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا تشكيل الزمالك المتوقع ضد طنطا اليوم بالدوري المصري الممتاز
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود عبدالغني، محمد عبدالسلام، أحمد جمعة.
خط الوسط: أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، إسلام جابر، أحمد زيزو، إمام عاشور.
خط الهجوم: عمر السعيد.
مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز
مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.
مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بينما يتواجد نادي طنطا في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.
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