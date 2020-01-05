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مشاهدة مباراة الزمالك ضد طنطا بث مباشر الآن عبر O NSPORT YouTube مجانا بدون تقطيع NOW

الأحد 05/يناير/2020 - 05:28 ص
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بوابة الفجر
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بث حي مواجهة الزمالك وطنطا اليوم في الدوري الممتاز بث مباشر مباراة طنطا والزمالك في الدوري يدخل الزمالك تحد جديد عندما يحل ضيفًا على نظيره طنطا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.
 
مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا ويحتل الزمالك، المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف، فيما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.
 
مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا موعد مباراة الزمالك وطنطا فى الدورى الممتاز والقنوات الناقلة
 
مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا تُقام مباراة الزمالك وطنطا فى الخامسة من مساء اليوم الأحد، الموافق 5 / 1 / 2020، على ستاد غزل المحلة، والتى ستُذاع عبر قناتى أون سبورت وتايم سبورت.
 
مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا ومن المقرر أن يجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، العديد من التغييرات على تشكيل الأبيض فى مباراة فريقه أمام طنطا، بعد الانتصار الذى تحقق أمام أسوان حيث قام بإراحة كلا من: محمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى ومحمود حمدى الونش ومحمد أبو جبل، بالإضافة إلى غياب طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، ثنائى خط الوسط، للإيقاف بعدما تعرض الأول للطرد فيما حصل الثانى على الإنذار الثالث وذلك خلال مشاركاتهما فى مباراة أسوان الماضية، مع استمرار غياب حازم إمام وشيكابالا لعدم الجاهزية الفنية.

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