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اليوم.. قافلة طبية تضم جميع التخصصات قافلة طبية بمستشفى الغردقة

الأحد 05/يناير/2020 - 07:19 ص
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مستشفى الغردقة
مستشفى الغردقة
محمد طه
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أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، عن تواجد أطباء من جامعة الزقازيق، بمستشفى الغردقة العام، بدءًا من اليوم الأحد، حتى الخميس المقبل للكشف الطبي المجاني على المواطنين، تطبيقا للبروتركول الموقع بين مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، وجامعة الزقازيق، الموقع منذ أكثر من عام مضى بإيفاد أطباء من الجامعة للكشف على المواطنين، حيث تبدأ أعمال الكشف من الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة 2 بعد الظهر.

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحية بالبحر الأحمر، أنه سوف يصل ضمن الأطباء الدكتور محمد مزروع، أستاذ علاج الأورام، والدكتور أشرف عشري مدرس الجراحة العامة والأورام، والدكتور محمد عادل، مدرس الجراحة العامة والأورام، والدكتور سمر حمدي، مدرس مساعد التخدير، ورنا عبد السميع، مدرس مساعد باثولوجي، ودينا العلي، مدرس الكبد والجهاز الهضمي، ومحمد سمك، مدرس أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن القافلة الطبية سوف تستمر حتى يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى استمرار القوافل الطبية بجميع مدن المحافظة لتغطية احتياجات المحافظة بالكامل لتقديم أفضل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمحافظة.
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