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عاجل.. الصور الأولى لحادث احتراق شقة الفنانة نادية سلامة ودمار محتوياتها

الأحد 05/يناير/2020 - 05:31 ص
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بوابة الفجر
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اندلع منذ قليل حريق بشقة الفنانة، نادية سلامة بمنطقة السادس من أكتوب، فيما أنقذت العناية الإلهية الفنانة من الموت بعد إصابتها باختناق.

وأظهرت الصور المتدولة للشقة بعد الحريق دمار محتوياتها بعد التهام النيران لها.

كانت الحماية المدنية بمدينة 6 أكتوبر تلقت بلاغا م، بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بحى دريم لاند، وعلى الفور تم الدفع بـ3سيارات إطفاء لاخماد الحريق

وكشفت المعاينة الأولية للحادث عن سبب أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار التدفئة أثناء تشغيلها حيث أحدثت ماسا كهربائيا أشعل النيران داخل الشقة.

وأصيبت الفنانة، باختناق وكدمات أثناء محاولاتها إخراج بعض محتويات الشقة قبل أن تلتهما النيران وتم نقلها إلى مستشفى الصفا بأكتوبر لتلقي العلاج.
وبحسب الصور المتداولة
عاجل.. الصور الأولى لحادث احتراق شقة الفنانة نادية سلامة ودمار محتوياتها
عاجل.. الصور الأولى لحادث احتراق شقة الفنانة نادية سلامة ودمار محتوياتها
عاجل.. الصور الأولى لحادث احتراق شقة الفنانة نادية سلامة ودمار محتوياتها
عاجل.. الصور الأولى لحادث احتراق شقة الفنانة نادية سلامة ودمار محتوياتها
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