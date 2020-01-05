3 أحلام يخطط رئيس برشلونة لتحقيقها في 2020

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه هناك ثلاثة أحلام يسعى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة إلى تحقيقها في عام 2020.





وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن بارتوميو أمامه 18 شهرًا فقط قبل عقد انتخابات رئاسة برشلونة، حيث يسعى إلى تحقيق معظم أهدافه هذا العام.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هدف بارتوميو الأول هو فوز كل الفرق الرياضية المحترفة في النادي هذا العام بالبطولات الأوروبية خاصة لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الحلم الثاني لرئيس برشلونة هو وضع حجر الأساس لإعادة بناء ملعب كامب نو لأن برشلونة في حاجة إلى ملعب جديد من أجل زيادة دخل النادي وتعزيز صموده أمام الأندية التي تمتلك الأموال الضخمة.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن وضع حجر الأساس لا يبدو أمر معقد للملعب الجديد لكن الأمر يحتاج فقط إلى الأموال لضمان استمرار العمل على Espai Barça.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الحلم الثالث يتمثل في تحقيق الوفاق الإجتماعي وتعزيز الحوار في كتالونيا لمواصلة المقاطعة للنمو والتطور.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المقاطعة كانت قد شهدت مظاهرات متعددة في 2019 وتسبب ذلك في تأجيل مباراة كلاسيكو الأرض في الدوري الإسباني إلى ما يقرب من شهرين.



