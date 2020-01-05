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أغنية "تساوي الكل" لـ الجسمي تحقق نجاحا منذ إطلاقها بيوتيوب (فيديو)

الأحد 05/يناير/2020 - 04:43 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي، الجديدة "تساوى الكل"، حتى الآن أكثر 2,138,090 من 
مشاهدة.

وطرح الجسمي الأغنية في 22 ديسمبر الماضي، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونالت الأغنية إعجاب وثناء الجمهور، حيث علق أحدهم: "أول مرة أسمع أغنيه خليجيه إماراتية جميلة، كما علق آخر: "ياخي الجسمي كل يوم يزداد إبداعه قسم بالله مبدع". 

يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخراً عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" أحدث أغنياته على طريقة "السينجل" بعنوان "خطير" وهي من ألحانة، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، ومن أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.


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