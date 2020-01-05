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بعد قضائها الإجازة بفرنسا.. أحلام تستهل نشاطها الفني بحفل غنائي

الأحد 05/يناير/2020 - 03:57 ص
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بوابة الفجر
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تحيى الفنانة الاماراتية أحلام، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض، 7 من شهر يناير الجاري.

ومن المرتقب أن تقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياتها المميزة التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى منها

ومن أبرز الأغنيات التي تغنيها أحلام في الحفل: "تدرى ليش، وش ذكرك، تغير الوقت، أحتاجك أنا"، وغيرها.

وطرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا ما أدري عن الناس"، كلمات بدربن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبومنذر ومكساج جاسم محمد، ومن المقرر طرح العمل خلال الأيام القليلة القادمة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.

ونشرت أحلام، أول أمس عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" مقطع فيديو جديد لها وهي تُرتل القرآن الكريم، أعلى جبال الألب.

وظهر أحلام في المقطع وهي تقف أعلى جبال الآلب بفرنسا وترتل سورة "يس".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو وقاموا بالتعليق عليه إيجابيًا، حيث أشاد الكثيرون بجمال صوتها في تلاوة القرآن الكريم.

يذكر أن أحلام، تقضي حاليًا إجازة رأس السنة مع عائلتها في فرنسا.

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